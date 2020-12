18/18 Foto Twitter @FIFAcom

PREMIO TIFOSI: MARIVALDO FRANCISCO DA SILVA - Non avendo i soldi per pagare un mezzo di trasporto, questo tifoso non perde una partita della propria squadra, nonostante voglia dire compiere 60 chilometri a piedi per 11 ore per seguire ogni partita. Questa straordinaria passione e impegno hanno fatto guadagnare a Marivaldo il premio riservato ai tifosi al The Best FIFA