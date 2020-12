Buone notizie dalla visita di controllo in Austria dal professor Fink per il talento della Roma e della Nazionale: il ginocchio è in buone condizioni, arriva il via libera per riprendere a correre a Trigoria e iniziare ad aumentare lentamente i carichi di lavoro. Possibile ritorno in campo a marzo 2021 ROMA-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Procede il programma di riabilitazione di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è volato questo giovedì mattina con un aereo privato a Innsbruck, in Austria, per una visita di controllo dal professor Christian Fink, il chirurgo che lo ha operato a settembre dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata nel corso di Olanda-Italia di Nations League. Zaniolo era stato già operato a inizio 2020, al crociato dell'altro ginocchio. Gli aggiornamenti su Instagram Il romanista ha raccontato la trasferta austriaca attraverso delle Instagram Stories: quattro le foto postate, dal selfie "romano" prima della partenza all'indovinello per i suoi followers ("Dove si va?" la domanda rivolta) durante il viaggio, fino al momento dell'arrivo presso la clinica Gelenkpukt, quando il numero 22 della Roma ha svelato la destinazione postando uno scatto con le vette innevate. Un blitz di poche ore, con rientro a Roma in giornata e buone notizie, confermate dall'ultima istantanea di Zaniolo: la frase "All good" e il pollice in alto a rassicurare i tifosi. Gli accertamenti hanno infatti constatato l'ottimo stato del ginocchio, con conseguente via libera per riprendere a correre a Trigoria e iniziare ad aumentare lentamente i carichi di lavoro. Sorridente anche Zaniolo: "Tutto bene" il suo commento all'atterraggio a Ciampino.

Nicolò Zaniolo racconta su Instagram la sua trasferta a Innsbruck