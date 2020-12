Schiarita tra Antonio Candreva e Claudio Ranieri. Dopo l'esclusione per scelta tecnica dai convocati per la trasferta di mercoledì scorso sul campo del Verona, partita vinta per 2-1 dai doriani, il centrocampista e l'allenatore della Sampdoria si sono confrontati nella giornata di venerdì al centro tecnico di Bogliasco per ricomporre la frattura degli scorsi giorni. Un incontro avvenuto alla presenza del ds Carlo Osti, con effetti immediati. L'ex giocatore di Lazio e Inter si è scusato con Ranieri e i compagni di squadra per l'atteggiamento degli scorsi giorni ed è stato convocato per la partita della 13^ giornata di Serie A contro il Crotone.