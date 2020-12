A Marassi la Sampdoria cerca continuità dopo il bel successo di Verona; avversario il Crotone, che ha raccolto quattro punti nelle ultime due gare. Ranieri lascia in panchina Quagliarella e Candreva: davanti gioca La Gumina. Stroppa ritrova Magallan in difesa. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD