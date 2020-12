La Fiorentina non vince più, 1-1 col Verona

Dopo 6 partite dal suo ritorno a Firenze, Prandelli rimanda ancora la prima vittoria in Serie A. Termina 1-1 l'anticipo della 13^ giornata contro l'Hellas, match spigoloso e dalle tante interruzioni. Due rigori fischiati da Fourneau nei primi 20 minuti di gioco: Veloso non sbaglia, preciso anche Vlahovic dal dischetto. Poca fortuna nella ripresa per Lazovic e Milenkovic. Il Verona conferma il 7° posto, viola a +4 sul Genoa terzultimo

8' rig. Veloso (V), 19' rig. Vlahovic (F)



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti (60' Lirola), Bonaventura (60' Callejon), Amrabat, Castrovilli (86' Cutrone), Barreca (60' Biraghi); Ribery (84' Borja Valero), Vlahovic. All. Prandelli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter (51' Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze (71' Ilic), Veloso, Dimarco; Zaccagni (79' Yeboah Ankrah), Lazovic (71' Ruegg); Salcedo (46' Colley). All. Juric



Ammoniti: Bonaventura (F), Dimarco (V), Juric (V), Ceccherini (V), Igor (F), Prandelli (F)



Il 25 novembre è la data dell’unica gioia di Prandelli dal suo ritorno a Firenze, 1-0 ai supplementari in Coppa Italia contro l’Udinese. Tre punti che mancano invece in campionato nelle sue 6 partite, l’ultima delle quali certifica l'1-1 contro il Verona al Franchi. Secondo pareggio di fila per la Fiorentina, frenata da Juric e ancora vincolata al quartultimo posto. Due rigori nei primi 20 minuti di gioco e poco altro non permettono ai viola di svoltare contro un’avversaria ostica, agganciata al 7° posto che certifica l’ottimo cammino condotto dai veneti anche in trasferta (9 punti nelle ultime 5). Fiorentina di nuovo in campo martedì sul campo della Juventus, mentre l’Hellas chiuderà il 2020 mercoledì al Bentegodi con l’Inter.

La cronaca della gara

Prandelli riparte dal tandem Ribery-Vlahovic (Callejon ancora in panchina) e propone le novità Igor-Barreca, preferiti rispettivamente a Caceres in difesa e a Biraghi sulla sinistra. Chi convive con l’emergenza è Juric, privo dello squalificato Barak e orfano dei centravanti Di Carmine, Favilli e Kalinic: Salcedo è riproposto come '9' con Zaccagni-Lazovic a supporto, c’è Tameze a centrocampo mentre in difesa torna Gunter. Pronti-via ed è subito rigore per il Verona, penalty dettato dal contatto tra Barreca e Salcedo: lungo colloquio tra il Var e Fourneau, l’on field review non cambia la sua decisione e Veloso trasforma. Stessa musica dall’altra parte al minuto 18: Gunter stende Vlahovic, impeccabile dagli undici metri come contro il Sassuolo per l’1-1. Partita spigolosa senza nitide occasioni da gol, fioccano invece i gialli (4) prima dell’intervallo. Non va meglio nella ripresa nonostante la girandola di cambi: Juric imbriglia i viola e sfiora il colpo con Magnani e Lazovic, quest’ultimo fermato in uscita da Dragowski. Pericoloso anche il neoentrato Ruegg, ma l’ultima opportunità è della Fiorentina con Milenkovic che di testa non inquadra lo specchio. Un altro piccolo passo per Prandelli, ma la vittoria manca ancora.