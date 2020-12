Liverani: "Abbiamo pagato le gare ravvicinate"

Troppa Juventus per il Parma. Nulla da fare per i gialloblù, che dopo una serie di quattro risultati utili consecutivi si sono fermati di fronte ai bianconeri. Al Tardini 4-0 netto per la squadra di Andrea Pirlo, in vantaggio con Kulusevski e Ronaldo nel primo tempo e capace di chiudere la questione nella ripresa ancora con CR7 e con Morata. Al termine dell'incontro Fabio Liverani ha analizzato la sconfitta del Parma: "È evidente che abbiamo pagato la terza partita in una settimana - ha detto l'allenatore gialloblù a Sky Sport -, abbiamo fatto fatica e proprio per questo gare del genere vivono su episodi. Dispiace per il primo gol perché eravamo messi bene, bisogna avere più attenzione, e mi dispiace perché comunque è un risultato molo pesante. Venivamo da quattro risultati positivi e abbiamo pagato le troppe partite ravvicninate. Eravamo partiti bene, il 2-0 ha pesato di più a livello mentale e a quel punto è diventata un’altra partita".