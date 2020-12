Conte, senza Sanchez, conferma la coppia Lukaku-Lautaro. A centrocampo torna a disposizione Vidal, in ballottaggio per un posto. Hakimi e Perisic chiedono spazio in fascia. Italiano senza Chabot in difesa e con tanti dubbi tra centrocampo e attacco. La certezza è Nzola, 6 gol in stagione. Fischio d'inizio domenica 20 dicembre alle 15, con diretta su Sky Sport 253 LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 13^ GIORNATA

Inter e Spezia avversarie a San Siro nella domenica di Serie A per una "storica" prima volta in campionato. L'incontro più recente tra le due squadre risale a 31 anni fa, agosto 1989, nel primo turno di Coppa Italia: all'epoca fu vittoria 1-0 dei nerazzurri di Trapattoni grazie al gol di Klinsmann. La statistica sorride all'Inter, che ha vinto 15 delle ultime 19 gare giocate a San Siro contro squadre neopromosse. Alla partita i nerazzurri di Conte arrivano dopo un filotto di cinque vittorie consecutive, mentre i liguri di Italiano non trovano la vittoria in campionato dal 7 novembre: allora fu 3-0 sul campo del Benevento. Si gioca domenica 20 dicembre alle 15, con diretta su Sky Sport 253.

Inter, torna Vidal. In attacco Lukaku-Lautaro leggi anche Inter a "pelle di serpente": così la nuova maglia? Due buone notizie per Conte, che venerdì ha ritrovato in gruppo Brozovic e Vidal. Probabile che possa partire da titolare solo uno dei due, con due tra Barella, Sensi e Gagliardini a completare il reparto. In attacco la scelta obbligata porta a Lukaku e Lautaro, con Sanchez fuori dai giochi per infortunio. In fascia chiede spazio Hakimi, che si gioca una maglia a destra con Darmian mentre a sinistra sono in corsa Young e Perisic. Dietro si candiano Ranocchia e D'Ambrosio ma si va verso il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni. Indisponibile Vecino, che sta ultimando il suo recupero e a gennaio sarà a disposizione. Se non dovesse essere ceduto allora potrà anche tornare a essere una risorsa per Conte, considerate le sue caratteristiche abbastanza diverse da quelle degli altri centrocampisti in organico. INTER (3-5-2) la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte