Benevento-Genoa, Cagliari-Udinese LIVE: formazioni

La domenica pomeriggio di Serie A vede impegnate Milan e Inter, rispettivamente contro Sassuolo e Spezia. Il Genoa cerca punti a Benevento, il Cagliari ospita l'Udinese. Pioli schiera Brahim Diaz sulla linea dei trequartisti dietro a Leao di punta. Nel Sassuolo c’è Defrel in attacco, Caputo e Boga in panchina. Conte lascia fuori Vidal. Di Francesco sceglie Pavoletti al posto di Simeone, Gotti risponde con Deulofeu-Pussetto. Genoa con il 4-4-2. Diretta su Sky Sport 'Diretta Gol' alle 15. Disponibile su Sky Go