Bilancio in equilibrio per lo Spezia in trasferta in questo campionato con due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Potrebbe diventare la prima squadra a vincere almeno tre delle prime sette gare esterne in assoluto nel massimo campionato dal 1929/30 (prima stagione della Serie A a girone unico), in cui ci riuscirono sei squadre: Alessandria, Torino, Bologna, Genoa, Juventus e Inter.