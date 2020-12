Atalanta-Roma, dove vedere la partita in tv

Una sfida da sempre garanzia di gol, emozioni e tanto spettacolo quella tra Atalanta e Roma. Le due formazioni si sfidano domenica alle ore 18 per la 13^ giornata di campionato, in un match con in palio tre punti importanti per entrambe le squadra. L'Atalanta, dopo il pareggio con la Juve nel turno precedente, è chiamata a risalire in classifica dopo un avvio di campionato con alti e bassi (18 i punti conquistati fino a questo momento), mentre la Roma (24 punti) cerca il terzo successo consecutivo dopo le vittorie contro Bologna e Torino. Atalanta che è imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5V, 5N),dopo aver rimediato 10 sconfitte in 13 precedenti (2V, 1N) nella competizione.