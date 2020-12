Conte: "Dopo Verona punto mercato col club"

Una vittoria non così agevole contro lo Spezia, ma molto importante per l’Inter, che così mantiene invariate le distanze in vetta. Antonio Conte si è soffermato sulla ritrovata costanza di risultati in campionato. "Siamo alla sesta vittoria di fila e ben vengano, perché dando continuità si resta in alto in classifica. Sapevamo che sarebbe stata complicata, lo Spezia è una squadra organizzata che ha chiuso tutti gli spazi cercando di ripartire, ha giocatori forti fisicamente. Abbiamo concesso poco, nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo" ha analizzato l’allenatore intervistato da Sky Sport. Il giudizio resta comunque positivo: "È una buona vittoria, considerando che giochiamo ogni tre giorni e c'è un po' di stanchezza: è inutile nasconderci, ora stringiamo i denti e proviamo a finire questo blocco nel modo migliore. Bisogna avere coraggio, senza essere timorosi: non deve accadere".