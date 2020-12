Dopo i due ko consecutivi contro Inter e Lazio la società ha deciso il ritiro della squadra da oggi (lunedì 21 dicembre". Gattuso non ha parlato nel dopo partita a causa del problema all'occhio che lo tormenta da qualche settimana. Il vice Riccio ha rassicurato sulle sue condizioni: "Ne avrà ancora per qualche giorno, poi speriamo possa tornare in forma come prima". E sulla prestazione dei suoi: "Non facciamo drammi, ma siamo stati davvero brutti. Non possiamo essere questi" LAZIO-NAPOLI 2-0, GOL E HIGHLIGHTS

La notizia è trapelata attorno a mezzanotte e mezza: dopo le due sconfitte contro Inter e Lazio, il Napoli andrà in ritiro da oggi (lunedì 21 dicembre). La decisione della società per preparare al meglio l'ultima partita di questo anno contro il Torino. Nel post partita contro i biancocelesti, ha parlato il vice di Rino Gattuso Gigi Riccio. Il problema all'occhio che lo costringe a portare una vistosa benda ormai da qualche settimana non ha permesso a Rino Gattuso di parlare. "Rino sta combattendo con questo problema all'occhio - ha detto Riccio -, ne avrà ancora per qualche giorno e poi speriamo che possa tornare in forma come prima". Poi passa all'analisi della partita: "Un passo indietro rispetto a tante altre partite. Non siamo stati noi, poco brillanti e molto prevedibili nella manovra. Sarebbe troppo facile cercare alibi in questo momento. Ci aspettiamo di più da una squadra seria come la nostra. Stasera non siamo riusciti a raggiungere gli standard soliti. Pretendiamo di più, non ci siamo riusciti e lo faremo dalla prossima partita".