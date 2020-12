La 13^ giornata del campionato di Serie A si chiude col big match dell'Olimpico. Nella Lazio c'è Caicedo dal 1' con Immobile e non Correa. Dietro recupera Acerbi, titolare. Escalante a centrocampo a sostituire Leiva. Gattuso è senza Insigne squalificato e Mertens infortunato (oltre a Osimhen): scelte obbligate in attacco con Lozano, Petagna e Politano. Maksimovic per Manolas in difesa. La diretta su Sky Sport Serie A dalle 20.45