Altro brutto colpo per l'attacco del Napoli: Hirving Lozano è stato costretto a lasciare il posto a Malcuit al 74' della sfida contro la Lazio dopo un brutto colpo alla caviglia. Subito dopo la partita si è recato a Villa Stuart per i primi accertamenti clinici. Il vice di Gattuso Riccio: "Speriamo non sia nulla di grave"

Con Victor Osimhen ancora ai box per l’infortunio subito in nazionale, e Mertens ko nel corso della sfida contro l’Inter a San Siro, un’altra brutta notizia per l’attacco del Napoli. Dopo uno scontro di gioco con Radu si è fatto male Hirving Lozano. Dopo aver provato a rialzarsi, il messicano è stato costretto ad abbandonare il campo appoggiandosi alle spalle di due componenti dello staff tecnico del club azzurro con una vistosa borsa del ghiaccio appoggiata sulla caviglia sinistra. Subito dopo la sfida, il giocatore è stato accompagnato a Villa Stuart per effettuare i primi accertamenti clinici per verificare l'esatta entità del problema. Anche il vice allenatore del Napoli Luigi Riccio, intervenuto nel post partita a Sky Calcio Club ha confermato: "Ha preso un brutto colpo alla caviglia sinistra, speriamo non sia niente di grave".

Napoli, le condizioni di Lozano e Koulibaly: il comunicato

Subito dopo la partita, il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni dell'attaccante messicano: "Ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra". Problemi anche per Koulibaly: "Risentimento al quadricipite sinistro".