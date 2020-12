Non tornerà prima del nuovo anno, Dries Mertens. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il belga hanno evidenziato "un trauma distrorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale" come ha comunicato il Napoli in una nota ufficiale. Il club ha fatto sapere che le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra tre settimane. Nel frattempo Mertens ha già iniziato il percorso riabilitativo che proseguirà in Belgio anche durante le feste natalizie.