Serie A, il calendario del prossimo turno

Non c'è tempo di fermarsi, dopo le ultime gare ravvicinate la Serie A si prepara a scendere ancora in campo per la 14^ giornata prima della breve pausa per la sosta natalizia. L'ultimo turno di campionato di questo 2020 si giocherà in due giorni, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre. Ad aprire il programma delle partite sarà la sfida salvezza tra Crotone e Parma alle 18:30, mentre nella serata di martedì - ore 20:45 - toccherà alla Juventus, che ospiterà la Fiorentina. Ben otto le gare fissate mercoledì: si partirà alle 18:30 con l'Inter impegnata sul campo del Verona, mentre alle 20:45 tutti gli altri incontri tra i quali spicca il big match di San Siro tra Milan e Lazio. Ecco il programma completo del turno infrasettimanale.