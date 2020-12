Arrivati a un terzo di campionato, proviamo ad analizzare l'andamento delle big negli scontri diretti. Chi ha fatto meglio fin qui? Il confronto con le squadre di pari livello si sta rivelando decisivo per il Milan, capolista della Serie A. Ecco tutti i risultati delle prime della classe e la speciale classifica che prende in considerazione solo i punti ottenuti negli scontri diretti: la Juve ha vinto a tavolino contro il Napoli, ma è una sfida che in questa graduatoria abbiamo considerato come 'non disputata'