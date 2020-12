Serie A, le migliori giocate della 13^ giornata

Incastrata tra la giornata 12 e la 14, la 13esima giornata di campionato ci ha ricordato di quanto è divertente e vario il calcio sotto le feste che passa da un sonnolento Verona-Fiorentina al gol più veloce della storia del nostro calcio segnato da Leao dopo appena 6 secondi e qualche decimo contro il Sassuolo. In mezzo buone prove di Juventus, Atalanta e Lazio; l’Inter alla sesta vittoria consecutiva in campionato. In attesa di un’altra giornata a portare verdetti temporanei, ecco le migliori giocate del 13° turno della Serie A 2020/21.

Ogni tanto abusiamo della frase "cambiare le partite", ma contro la Roma Ilicic è entrato a inizio secondo tempo e ha cambiato la partita. L'Atalanta è una squadra modellata su un gioco intenso, ma senza la qualità di Gomez o Ilicic trova difficoltà nel dominare il gioco. Lo sloveno ha passato un momento difficile e in questa stagione non sembrava lo stesso giocatore in grado di farci chiedere se forse non gli avremmo dovuto dare il Pallone d'Oro. Ieri abbiamo visto alcuni lampi di quel giocatore, come nel quarto gol dell'Atalanta. Ilicic avanza sulla sinistra leggero come una piuma, salta il primo avversario con un doppio passo rapidissimo, il secondo lo salta di volontà, con un rimpallo, il terzo lo manda quasi gambe all'aria con una mossa di bacino. Il sinistro è poi minimale, rasoterra sul primo palo lasciando fermo il portiere. Ilicic è tornato a segnare e lo ha fatto in grande stile, il suo stile.

Il Milan ieri aveva fuori per infortunio, solo in attacco, Rebic e Ibrahimovic. In questo periodo a Rafael Leao è richiesto di prendersi più responsabilità, cosa che contro il Sassuolo ha fatto con un’efficacia sorprendente. Non era rientrato bene dai suoi problemi fisici; nelle scorse partite era apparso svogliato e fuori fuoco. Ieri dopo 6 secondi ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A, facendosi trovare pronto sull’assist di Calhanoglu (un record che probabilmente non verrà mai battuto. Come si fa a segnare più in fretta di così?).

Questa che mettiamo non è stata certo la giocata più importante di una partita in cui ha servito un assist (per la rete annullata) e segnato un gol, ma è quella che più dimostra il suo dominio fisico e tecnico sul campo da calcio. A volte Leao sembra veramente volare. La leggerezza e la velocità con cui corre non hanno niente di normale. Guardate questi tocchi di suola, hanno una consistenza fisica diversa. Guardate come supera Berardi, che non riesce neanche a toccarlo.

La respinta di Ibanez