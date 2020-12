Davide Ballardini è pronto a cominciare la sua quarta avventura al Genoa: "Sono tornato in un ambiente che conosco, sento affetto e stima, c'è grande responsabilità. Servono impegno e serietà, il passato non conta nulla. Dobbiamo dare subito dei buoni segnali. C'è poco tempo per parlare, bisogna lavorare. Ci sono buoni giocatori, dobbiamo lavorare per diventare una squadra ", ha detto a Sky Sport il tecnico, che esordirà mercoledì al Picco contro lo Spezia PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA Condividi:

Davide Ballardini è pronto per il suo 'nuovo' esordio sulla panchina del Genoa. Il tecnico, chiamato dal presidente Preziosi per la quarta volta in carriera a guidare il Grifone, debutterà mercoledì al 'Picco' contro lo Spezia. "Sono tornato in un ambiente che conosco - ha detto a Sky Sport -. Sono contento, ma sono anche preso dall'impegno. Sento tanto affetto e stima, questa è una responsabilità ulteriore".

"Vogliamo dare subito buone sensazioni" leggi anche Genoa, ufficiale Ballardini al posto di Maran "Per la salvezza serve fare le cose bene - ha spiegato Ballardini -. Serve tanto impegno da parte di tutti, perché il Genoa vuole tanta serietà. Quello che è stato il passato non conta più nulla, conta quello che verrà fatto da qui in avanti. Se firmo per un pari con lo Spezia? Non è questo il punto, ma quello di cercare di fare una bella partita, da squadra, dando buoni segnali e buone sensazioni".