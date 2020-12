Ancora lui, Cesare Prandelli. L’ultimo allenatore della Fiorentina capace di battere la Juventus a Torino si è ripetuto a distanza di oltre 12 anni. Era datata 2 marzo 2008 l’ultima vittoria viola in casa della Juventus, un 2-3 “storico” con le firme di Gobbi, Papa Waigo e Osvaldo. E in panchina proprio lui, Prandelli. Altri giocatori, altro stadio (non esisteva ancora lo Stadium), nella Juve di Ranieri c’erano Trezeguet e Del Piero in attacco. La costante, dunque, resta Cesare Prandelli.

Corsi e ricorsi, ai quali si può aggiungere un’altra curiosa statistica: al suo primo successo con la Fiorentina in questa sua seconda avventura in viola, in Serie A Prandelli non vinceva una partita dal 17 marzo 2019. Allenava il Genoa, fece 2-0 contro la Juventus.

E così, forte di un allenatore che “sa come battere” i bianconeri, la Fiorentina diventa la prima squadra in assoluto a vincere due volte allo Stadium (la prima fu in Coppa Italia nel 2015, con due gol di Salah), impianto che per la prima volta in campionato vede i padroni di casa bianconeri perdere con una differenza di 3 gol.