Pioli: "Siamo forti ma vogliamo migliorare ancora"

Il Milan affronta l'ultima partita del 2020 da capolista, con un punto di vantaggio sull'Inter, ma l'ultimo ostacolo è una squadra in forma come la Lazio reduce dal successo sul Napoli. E tra i rossoneri ci sono tante assenze forzate. Pioli in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza di questa sfida: "Partita che vale tanto, perché alla squadra in questi giorni sto ripetendo che dopo tutto quello che abbiamo fatto, adesso manca l’ultimo sforzo, per chiudere bene la prima parte della stagione: il gruppo c’è, la squadra c’è e vuole dimostrarlo anche domani, nonostante le difficoltà".

L'allenatore rossonero ha dedicato un pensiero ai tifosi: "Sentiamo l’affetto e la passione dei tifosi: quando abbiamo la fortuna di averli presenti al nostro fianco ci danno un ulteriore apporto che in questo momento sta mancando. Stiamo lavorando in un certo modo anche per dare delle soddisfazioni a loro, che se le meritano".

Dopo i 2-2 con Parma e Genoa, il Milan si è ripreso battendo il Sassuolo: "Nelle due partite precedenti ci era sfuggito qualcosa nella fase difensiva, adesso avremo a che fare con la Lazio che è una squadra molto forte". E la Lazio è un avversario che, quando fai risultato, accresce l'autostima: "Tutte le partite della passata stagione che ci hanno visto battere squadre molto forti che stavano davanti a noi in classifica ci hanno dato molta forza. Noi cerchiamo conferme partita per partita, anche domani cercheremo di chiudere bene questa prima parte di stagione senza pensare al futuro. Sappiamo che siamo una squadra forte, ne siamo consapevoli ma ci sono altre squadre forti".

Sulla possibilità di chiudere il 2020 in testa: "Scendiamo in campo senza guardare la classifica per giocare 95 minuti pensando a portare avanti i nostri principi di gioco. Milan più forte di Inter e Juve? Ogni squadra ha le sue caratteristiche, le sue qualità, noi abbiamo le nostre e stiamo cercando di svilupparle ancora meglio perché sono convinto che abbiamo ancora margini di miglioramento. L’Inter è a un punto e si è rinforzata ma poi i conti si faranno alla fine".



Tonali e Rebic verso il recupero

Tra le domande di formazione a cui ha risposto Pioli nel corso della conferenza stampa non poteva mancare quella relativa alle condizioni di Tonali e Rebic: l'allenatore rossonero ha risposto che, giocandosi la sera, prenderà una decisione in mattinata: "Quando giochiamo la sera sono abituato a dare la formazione al mattino, a maggior ragione questa volta. Domani mattina riuscirò a capire chi starà meglio: Tonali e Rebic oggi stavano abbastanza bene ma fino a domani mattina non avrò certezze".

Rosa corta? Assolutamente no

Pioli ha sempre detto di avere una rosa alta, di qualità, per permettere di gestire tante partite durante l’anno. Gli è stato chiesto se adesso senta la coperta corta: "No, assolutamente no. Sento che il club mi ha messo a disposizione una rosa forte, giovane ma forte e pronta. Tutti risentirebbero di qualche difficoltà con 5-6 assenze, ma dopo la sosta ritroveremo forze".

Calciomercato, il profilo che cerca il Milan

Domenica dopo la partita di Reggio Emilia Pioli ha parlato di eventuali rinforzi sul fronte mercato dicendo che “devono avere particolari caratteristiche”. In conferenza ha chiarito così: "Caratteristiche che riguardano soprattutto un modo di lavorare, quindi professionalità, fame, e non dimentichiamoci la qualità. Inseriremo giocatori solo se hanno qualità tecniche, tattiche e soprattutto morali: grande serietà e professionalità. Devono arrivare giocatori con queste caratteristiche".

Alla ricerca del miglior Leao

"In che cosa deve ancora migliorare Leao? Nessuno al mondo a 20-21 anni può avere raggiunto la piena maturità calcistica, quindi su Leao posso dire che deve pensare un po’ più al gol, si deve sentire più attaccante con la convinzione di poter trovare il gol in qualsiasi situazione. Dai miei giocatori mi auguro che facciano dei passi avanti".

Che gioia quando Gazidis mi disse "resti al Milan"

In una stagione da allenatore del Milan da incorniciare, a Pioli è stato chiesto di scegliere un momento particolare: "Abbiamo ottenuto dei risultati importanti ma la mia soddisfazione è più rivolta a quello che vedo ogni giorno negli spogliatoi, vedere un gruppo che lavora insieme, che vuol crescere evuole essere ambizioso. La giornata più bella però è stata quando Ivan Gazidis mi ha comunicato che c’era la volontà di proseguire".

Atalanta-Milan di un anno fa? Da lì siamo rinati

Un anno fa, sotto Natale, si giocava Atalanta-Milan con la pesantissima sconfitta per 5-0: "Umilante? Da lì è nato questo Milan".