Napoli-Torino, Gattuso ritrova Insigne: probabili

Assenze pesanti per Gattuso, che perde anche Lozano in attacco e Koulibaly in difesa. Per l'utima gara del 2020 gli azzurri ritrovano però capitan Insigne, al rientro dopo la squalifica. Giampaolo cerca la svolta: escluso ancora Sirigu, in attacco Lukic e Verdi alle spalle di Belotti.

Due squadre che attraversano un momento delicato: in Napoli-Torino, match valido per la 14^ giornata di Serie A (mercoledì 23 dicembre alle 20:45, diretta su Sky Sport Uno) nessuno può permettersi di sbagliare. Gli azzurri sono infatti reduci da due sconfitte consecutive (contro Inter e Lazio in trasferta) e vogliono assolutamente tornare a vincere per chiudere al meglio il 2020 e per non perdere contatto con le prime posizioni della classifica. I granata non vincono addirittura da inizio novembre e sono fermi al terzultimo posto con appena 7 punti.

La probabile formazione del Napoli NAPOLI Gattuso perde Koulibaly e Lozano: tornano nel 2021 Alle assenze già pesanti di Mertens e Osimhen, si è sommata quella di Lozano, ko per un trauma contusivo alla gamba sinistra nell'ultimo match contro la Lazio e dunque out. Ma non solo, perché nella gara contro i biancocelesti si è fermato pure Koulibaly, che ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro che lo costringerà ad osservare almeno 10 giorni di stop. L'unica buona notizia per Gennaro Gattuso, che ha portato la squadra in ritiro, è di fatto data dal recupero di Insigne, al rientro dopo la squalifica arrivata a causa dell'espulsione rimedita a San Siro contro l'Inter. Il capitano sarà dunque regolarmente al suo posto e dovrebbe essere schierato insieme a Politano e Zielinski alle spalle di Petagna. In mezzo al campo dovrebbero partire Demme e Bakayoko (ma accanto al tedesco potrebbero esserci altre soluzioni), mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Manolas e Maksimovic, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui in vantaggio nel ballottagio con Ghoulam a sinstra. Tra i pali favorito Meret. Le scelte definitive verranno fatte nell'allenamento del pomeriggio, di fatto l'unico: Gattuso potrebbe virare anche su un 4-3-3. NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna. All: Gattuso