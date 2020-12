Rebus centrocampo per Pioli, Ilicic torna titolare

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan: emergenza a centrocampo se non recupera Tonali. Nella Juve scalpita il grande ex: Chiesa. Gasperini con poche rotazioni ma Ilicic viaggia verso una maglia da titolare. Il Napoli ritrova insigne ma perde due pedine tra attacco e difesa PROBABILI FORMAZIONI 14^ GIORNATA - I CAMPETTI

Per rispondere a questa e altre domande ci affidiamo alla squadra degli inviati di Sky Sport . Il nostro team non dorme mai e tutti sono pronti a darci gli ultimi aggiornamenti. In questo turno di campionato, per risolvere alcuni dubbi di formazione, c'è il rischio che molti allenatori decidano proprio all'ultimo. Ecco quindi la nostra consueta panoramica

Ultimo turno del 2020 che può riservare un po' di sorprese, sia a livello di risultati che di formazioni in campo. Anche per i fantallenatori è l'ultimo sforzo dell'anno prima della pausa (che vuol dire mercato). Tanti gli incroci interessanti con le milanesi che sognano la fuga e con la Juventus attesa dalla Fiorentina. C'è ovviamente curiosità per il nuovo Genoa di Ballardini. Come giocherà?

“Sicuramente qualche dubbio di formazione c’è, vedremo martedì la disponibilità e il recupero di qualche giocatore”. Così si è espresso Fabio Liverani nella conferenza stampa pre partita. Scorrendo la lista dei convocati sappiamo già che Pezzella e Scozzarella non saranno del match. In mediana possibile chance dall’inizio per Cyprien. Davanti testa a testa tra Inglese e Cornelius con il primo in leggero vantaggio ma c’è sempre la quasi sicurezza della staffetta visto che nessuno dei due ha i 90’ nelle gambe. Nel trio d’attacco potrebbe mancare Gervinho che ha accusato problemi muscolari

Cambio obbligato nella difesa degli ‘squali’ visto che Luca Marrone è stato fermato dal giudice sportivo. In difesa quindi si candida Golemic con Luperto e Magallan. In mediana ci saranno Molina ed Eduardo ai lati di Petriccione mentre la solita coppia Messias-Simy guiderà l’attacco della squadra di Stroppa. Molto molto difficile il recupero di Benali

Ultima fatica dell’anno anche per l’Inter di Conte che però vuole la 7ma vittoria consecutiva in campionato. Verona è campo ostico ma la testa e gambe ci sono. Ad Appiano gruppo compatto a parte i ‘soliti tre’: Vecino, Sanchez e Pinamonti si sono allenati a parte. Per l’ultimo appuntamento del 2020 Conte potrebbe confermare quasi tutti quelli visti contro lo Spezia. Qualche piccolo dubbio sulle corsie esterne. In mediana potrebbe essere rilanciato Vidal

Una buona notizia, ma in prospettiva, è arrivata. Ridotta da tre a due giornate la squalifica di Barak che però potrà rientrare nella formazione titolare solo per la prima gara del nuovo anno. Juric spera di recuperare qualcuno in attacco: Di Carmine, Favilli e Kalinic occupano ancora l’infermeria e le alternative non sono molte. Colley può forse ritagliarsi un posto nell’XI titolare: il ballottaggio sarebbe con Salcedo. Ilic e Magnani cercano posto dall’inizio ed è probabile che uno dei due ce la faccia a strappare una maglia

Dopo averlo visto ribaltare la Roma è un esercizio molto difficile non pensare a Josip Ilicic titolare contro il Bologna. Gasperini potrebbe ruotare qualche altro elemento tra difesa (Palomino?) e corsie esterne. Attenzione però anche alla trequarti perché oltre a Ilicic ci sono anche Malinovskyi e Muriel come possibili novità di formazione. Pessina pare l'unico sicurissimo del posto con Gomez ancora fuori

La lunga lista degli indisponibili rossoblù non comprende più Riccardo Orsolini che è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Ovviamente la domanda di molti è: giocherà titolare? Dipende dalla gestione che ne vorrà fare Sinisa Mihajlovic. Difficile che il giocatore abbia 90’ nelle gambe ma non impossibile vederlo nella formazione di partenza. In difesa c’è sempre Medel in pole ma le soluzioni comprendono anche il ritorno da centrale di Tomiyasu con uno tra Denswil e Dijks a sinistra. Possibile invece il ritorno nella formazione di partenza di Schouten

Per la sfida di San Siro, con tutta probabilità, mancherà un ex della gara. Francesco Acerbi sta infatti recuperando dal problema che lo ha visto saltare le ultime uscite dei suoi. Difficilmente il centrale verrà rischiato e quindi spazio a Hoedt con ballottaggio Patric-Luiz Felipe sul centro destra. Escalante avrà ancora in mano le chiavi del centrocampo. Con Fares fuori, toccherà ancora a Marusic. Davanti favorito Caicedo.

Kessiè squalificato, Bennacer indisponibile. Tonali ha un problema all’adduttore. L’unico mediano davanti alla difesa disponibile è quindi Krunic. In più c’è sempre da verificare Rebic. Rischia quindi una formazione obbligata Stefano Pioli. Solo martedì si saprà qualcosa in più su Tonali. Se non dovesse recuperare al fianco di Krunic potrebbe essere schierato a sopresa Calabria con Calhanoglu confermato insieme a Saelemaekers e Diaz nella linea dei tre trequartisti alle spalle di Leao.

Avvicendamento difensivo per il Toro di Giampaolo. Il tecnico granata ritrova Singo che ha scontato il turno di stop ma dovrà fare a meno dello squalificato Lyanco. Chance probabile per Nkoulou al fianco di Bremer. Nel 4-3-2-1 granata c’è la conferma di Gojak in mediana. La novità dovrebbe essere rappresentata da Meitè mentre con Lukic, sulla trequarti, ci sarà Simone Verdi

Reduce da due sconfitte consecutive, il Napoli prova a rientrare ‘nei ranghi’ contro il Torino. Gattuso ritrova Insigne di rientro dalla squalifica ma perde Lozano a causa di un forte trauma contusivo. Assenza pesante anche in difesa visto che Koulibaly ha avuto un problema al retto femorale sinistro. Il giocatore verrà rivalutato tra 10 giorni. Spazio alla coppia difensiva Maksimovic-Manolas. Davanti Politano resta nell’XI titolare. In mediana si candidano Demme ed Elmas

ROMA-CAGLIARI, mercoledì ore 20:45

Roma, Bruno Peres favorito a sinistro

Uscito per infortunio nella sfida persa contro l’Atalanta, Leonardo Spinazzola ha accusato un problema al flessore. Nelle prossime ore sono previsti gli esami strumentali e chiaramente il giocatore non è a disposizione di Fonseca per l’ultima del 2020. A sinistra quindi c’è da riempire un buco con Bruno Peres candidato in quella corsia. In attacco nulla dovrebbe cambiare, occhio a qualche possibile rotazione in difesa.

Cagliari, ballottaggio sulla trequarti

Eusebio Di Francesco potrebbe ritrovare la coppia difensiva formata da Godin e Walukiewicz. Quest’ultimo infatti si è parzialmente allenato in gruppo ad Asseminello e potrebbe viaggiare per una maglia da titolare. Centrocampo e trequarti potrebbero non cambiare rispetto all’ultima uscita anche se c’è da dire che un piccolo ballottaggio c’è ed è quello tra Joao Pedro e Gaston Pereiro. Davanti invece dovremmo rivedere Simeone dal 1’.