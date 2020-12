Gasperini: "Abbiamo buttato via due punti"

L'allenatore nerazzurro dopo il pareggio di Bologna: "Abbiamo dominato la partita costruendo tante occasioni, non mi aspettavo la loro rimonta. Partita difficile da spiegare, abbiamo buttato via due punti. Non so se c'è stata presunzione, sarebbe grave perché non è da noi. Si chiude un 2020 straordinario, con la pandemia che non ci ha fatto godere le nostre gioie calcistiche. Maehle ottimo rinforzo per la fascia"

L' Atalanta si fa rimontare dal Bologna e non va oltre il pareggio nell'ultima gara del 2020. Al Dall'Ara finisce 2-2, con i rossoblù che annullano il doppio vantaggio nerazzurro firmato nel primo tempo da Muriel. Deluso, nel post partita, Gian Piero Gasperini : "Per com'è andata la partita è un risultato brutto, avevamo il dominio assoluto della gara e non c'era niente che facesse prevedere una rimonta del Bologna – ha dichiarato l'allenatore dell'Atalanta a Sky Sport - Loro ci mettono sempre tanto cuore, alla fine hanno trovato il pareggio con un calcio d'angolo. Noi abbiamo costruito tante occasioni, è una partita difficile da spiegare ma sicuramente abbiamo buttato via due punti . Può essere che eravamo già sicuri di aver vinto, questo sarebbe molto grave. Se c'è stata presunzione, l'abbiamo pagata pesantemente ed è una cosa che non è da noi. Il cambio di Ilicic? Era un po' stanco, veniva da un periodo difficile ed eravamo sul 2-0. Poi dobbiamo scoprire questo Miranchuk, che è arrivato, ha avuto dei problemi e il Covid, quindi ha bisogno di minutaggio e questa era la partita giusta".

"2020 straordinario, Maehle ottimo rinforzo"

Si chiude, tuttavia, un grande 2020 per l'Atalanta: "È stato un anno straordinario, in cui purtroppo c'è stata la pandemia che ci ha tolto tutta la gioia per quello che abbiamo fatto". Per il 2021 è già arrivato il primo regalo: si tratta di Maehle, esterno classe 1997 preso dal Genk: "È un bel rinforzo per la fascia. Anche lì abbiamo tanti giocatori, ma spesso giocano Hateboer e Gosens. Siamo veramente in tanti, ancora non abbiamo fatto le giuste valutazioni di quelli che abbiamo. Io sono per le rose corte, quest'anno è stato un problema avere sei terzini e tanti attaccanti. Siamo a dicembre e ancora stiamo facendo qualche esperimento, quindi non ho altro da chiedere".