Conceiçao: "Gran carattere, merito dei ragazzi"

E' finalmente un Sergio Conceiçao più sereno al termine della vittoria arrivata in rimonta contro il Lecce: "Abbiamo avuto più tempo in settimana per prepararla, sapevamo i loro punti forti e deboli, i ragazzi hanno fatto quello che ho chiesto, avevamo creato delle occasioni, avevamo fatto due gol - dice - Poi nel secondo tempo non siamo rientrati come volevamo e loro hanno segnato il secondo e sembrava difficile. Poi c'è stato carattere, ho inserito giocatori offensivi ma con equilibrio ed è andata bene. Faccio i complimenti ai ragazzi". Un Milan che ha sprazzi dell'atteggiamento che il suo allenatore richiede: "Delle volte non è l'atteggiamento, ci sono anche gli avversari che hanno qualità, a me piace lavorare sul campo, non è una scusa, il nostro pressing è stato più alto e organizzato e questo si fa con il lavoro di campo, non sono felice che siamo usciti dalla Champions ma è vero che possiamo lavorare di più. Dobbiamo essere più equilibrati altrimenti ogni volta che l’avversario riparte ci crea problemi e una grande squadra non può permetterselo, questo è un lavoro che stiamo facendo. Questa settimana è stata importante perché abbiamo potuto lavorare sui dettagli con tutto il gruppo perché non ho mai avuto un giorno con tutti, perché poi c’era la partita ogni tre giorni".