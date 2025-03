Dove vedere Inter-Monza

La partita Inter-Monza, valida per la 28^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 8 marzo alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Andrea Pavanti e Matteo Barzaghi. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Inter e Monza

Il prossimo sarà il sesto incontro tra Inter e Monza in Serie A, con i nerazzuri che hanno vinto due dei precedenti derby lombardi contro i brianzoli a fronte di due pareggi ed un successo biancorosso. L’unica vittoria ottenuta dal Monza in quattro precedenti a San Siro tra Inter e Milan in Serie A (3P) è arrivata proprio nel primo incontro al Meazza nel torneo tra nerazzurri e brianzoli: 1-0 il 15 aprile 2023, grazie alla rete al 78’ di Luca Caldirola. La 28^ giornata di campionato inizierà con l’Inter al primo posto in classifica, con appena sei punti di vantaggio sul quarto posto (nerazzurri a quota 58, Napoli 57, Atalanta 55 e Juventus 52): nell’era dei tre punti a vittoria, non era mai successo che quattro squadre si trovassero racchiuse in così pochi punti nelle prime quattro posizioni in classifica dopo le prime 27 gare giocate in Serie A. L’Inter non ha vinto quattro delle ultime sei partite in Serie A (2N, 2P): tanti match senza successi quanti quelli registrati nelle precedenti 17 gare giocate nel torneo (3N, 1P). In particolare, dopo l’1-1 contro il Napoli nell’ultimo turno, i nerazzurri potrebbero pareggiare due match di fila in campionato per la prima volta nel 2024/25 (ultimo precedente in una singola stagione è arrivato in occasione delle ultime due giornate della scorsa edizione del torneo, contro Lazio e Verona). L’Inter ha vinto ciascuno degli ultimi tre match casalinghi in Serie A e potrebbe registrare quattro successi interni di fila per la prima volta in questa edizione del torneo; l’ultimo precedente risale alla serie di nove successi consecutivi al Meazza registrata tra ottobre 2023 e marzo 2024. Si sfidano due delle tre formazioni che hanno conquistato meno punti rispetto alla passata Serie A dopo le prime 27 gare giocate nel torneo: -22 il saldo del Monza (14 punti in questo campionato, 36 in quello scorso) e -14 quello dell’Inter (58 punti nel 2024/25, 72 nel 2023/24) – tra di loro il Milan (-15).