Non c'è tempo da perdere. E allora, tanto vale iniziare subito. Anche in vacanza. Ronaldo dà l'esempio e corre già a Dubai, sullo sfondo una vista mozzafiato. Come la classifica della Juve, ma in senso contrario. -10 dal Milan capolista, con una partita da recuperare. Tutto è cambiato nella notte del ko con la Fiorentina poche ore dopo la sentenza che annullava il 3 a 0 a tavolino sul Napoli. All'improvviso la macchina del tempo bianconera torna indietro di cinque anni: 28 ottobre 2015 Sansone infila Buffon su punizione, poi la Juve resta in dieci – come con la Fiorentina - per l'espulsione di Chiellini. Finisce 1-0 per il Sassuolo e Allegri precipita in classifica. Pirlo aveva salutato in estate e non visse quei giorni turbolenti nello spogliatoio. Oggi Pirlo da allenatore si trova in una situazione simile: lo conforta una media punti migliore, anche se con tre partite giocate in più.