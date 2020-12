Il portoghese è volato insieme alla famiglia a Dubai dove trascorrerà il Natale e parteciperà ai Globe Soccer Awards dove è in corsa per il riconoscimento di miglior giocatore dell'anno e del secolo. Lunedì è atteso alla Continassa, ma anche invacanza non ha smesso di allenarsi come dimostrano le foto sui suoi social Condividi:

Il rompete le righe arrivato dopo la brutta prova dello Stadium, con la Juve battuta dalla Fiorentina nell’ultima gara del 2020. Ora, staccare qualche giorno la spina per poi farsi trovare pronti alla ripresa degli allenamenti fissati da Andrea Pirlo per il 28 dicembre. È questo l’obiettivo di Cristiano Ronaldo che insieme alla famiglia – come testimoniato dalle storie pubblicate su Instagram da lui e dalla compagna Georgina – è volato a Dubai per trascorrere il Natale e dove, domenica 27 dicembre, parteciperà ai Globe Soccer Awards, con l’attaccante della Juventus che è uno dei finalisti (con Messi e Lewandowski) per il premio di miglior giocatore dell’anno e per il premio di miglior giocatore del secolo (Messi, Salah e Ronaldinho gli altri finalisti). L'edizione 2020 dei Globe Soccer Awards la potrete seguire in diretta il 27 dicembre dalle 15 alle 16.30 su Sky Sport, attraverso un canale interattivo e con finestre live continue su Sky Sport 24.

Per 6 volte è stato "Best player of the year" approfondimento Calciatore dell'anno e del secolo: i candidati I Globe Soccer Awards sono dei riconoscimenti calcistici assegnati annualmente, a partire dal 2010, dall'organizzazione Globe Soccer e Cristiano Ronaldo in passato è stato già più volte premiato nel corso della manifestazione che si tiene a Dubai: nel 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 il portoghese è stato premiato come "Best player of the year". Nel 2011 inoltre Ronaldo ha vinto il premio come "maggior attrazione mediatica”, nel 2013 e 2014 quello di "calciatore preferito dai tifosi".

Palestra col figlio dell'emiro approfondimento Ronaldo riceve il Golden Foot 2020: l'albo d'oro Cristiano Ronaldo dunque vola a Dubai con l’obiettivo di conquistare altri riconoscimenti individuali. Il giorno dopo la premiazione, l’attaccante portoghese sarà invece alla Continassa per riprendere gli allenamenti. I bianconeri già a inizio gennaio sono infatti attese da sfide importanti: prima la gara contro l’Udinese il 3 gennaio, poi il big match a San Siro contro il Milan capolista il 6 gennaio. Vacanza di... lavoro per CR7, che appena arrivato a Dubai non ha perso tempo per allenarsi e mantenere così il suo stato di forma come testimoniato dalla foto pubblicata su Instagram mentre è in palestra in compagnia di uno dei figli dell'emiro.