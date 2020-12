Il laterale della Roma ha sposato il 24 dicembre la sua storica compagna Miriam. Cerimonia per pochi intimi nel palazzo comunale di Foligno, città natale del calciatore

Il racconto della cerimonia sui social

leggi anche

Spinazzola e Petagna, vocali e risate in diretta

Cerimonia con un numero ristretto di partecipanti, nel rispetto delle norme anti-Covid, per il calciatore 27enne e la sua Miriam, che hanno postato sui rispettivi profili Instagram foto dal balcone del palazzo che affaccia su piazza della Repubblica, nel cuore della città umbra. A officiare la cerimonia è stata la consigliera comunale Tiziana Filena, amica della sposa. Spinazzola ha accompagnato lo scatto con la frase "L’Amore. 24/12/2020"; mentre sua moglie ha scritto "24.12.2020, marito e moglie... Ti amo, da sempre e per sempre". I due hanno già un bambino di due anni e mezzo, Mattia, e sono in attesa del secondo figlio.