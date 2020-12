I successi del Milan sono anche frutto delle scelte di Paolo Maldini, che nelle vesti di direttore tecnico si è fidato nei calciatori scelti e nel progetto portato avanti con Stefano Pioli in panchina. "Questa squadra mi rende felice perché ha coraggio, il segreto è credere nei giocatori e aspettarli. Il discorso iniziale è stato portato avanti e dopo un anno e mezzo si vedono i risultati. I giovani devono avere il tempo di adattarsi, specialmente in club come il Milan che chiede tanto. A gennaio non stravolgeremo la squadra, sarà un mercato creativo in cui cercheremo le opportunità" ha spiegato il dirigente in un’intervista concessa a Rai Sport. I desideri per il nuovo anno sono semplici: "Non smettere di sognare per quanto riguarda i rossoneri, per la vita quotidiana mi auguro un ritorno alla normalità". Tanto, ma non tutto, passa per due figure fondamentali: Pioli e Ibrahimovic. "Stefano ha le caratteristiche del grande allenatore e poi ci diciamo tutto. Zlatan affronta tutto di petto, ora è arrabbiato perché è vicinissimo al rientro, ma i problemi muscolari sono normali in un periodo in ci si gioca ogni 3 giorni" ha proseguito Maldini.