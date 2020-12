Un trofeo e tanti ostacoli: il 2020 di Gattuso

approfondimento

Gattuso: "Ho la miastenia. Tranquilli, non muoio"

Un bilancio positivo, nonostante i problemi di discontinuità che hanno caratterizzato l’andamento della squadra. Sempre a un passo dal salto di qualità che però non è mai riuscita a compiere. Costantemente alla ricerca di equilibrio, anche tattico. Operazione al momento compromessa dall’infortunio di Osimhen perché pure la sfortuna bisogna riconoscerlo, ha dato il suo contributo, senza dimenticare i problemi di salute dello stesso allenatore, praticamente a mezzo servizio per tutto il mese di dicembre. E allora il ritorno in campo del nigeriano, previsto per i primi giorni del 2021 rappresenterà un altro importante momento di svolta, l’occasione insomma per mettere a frutto i sacrifici e il lavoro dell’anno che sta per finire. Faticoso intenso ma non senza soddisfazioni.