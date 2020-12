Il portiere e il laterale non saranno a disposizione di Paulo Fonseca per la prima partita del 2021, in calendario domenica 3 gennaio alle 15 all'Olimpico contro la Sampdoria. Per la loro sostituzione si candidano Pau Lopez e Bruno Peres

Il 2021 della Roma comincerà senza due elementi importanti per Paulo Fonseca. Sia Antonio Mirante che Leonardo Spinazzola non saranno presenti a Trigoria alla ripresa degli allenamenti, in programma per martedì, perché entrambi alle prese con dei problemi muscolari. Infortuni che con ogni probabilità non permetteranno loro di essere presenti per il primo impegno del nuovo anno, in casa contro la Sampdoria domenica 3 gennaio alle 15. Il portiere si è infortunato nell'ultima sfida di campionato vinta per 3-2 contro il Cagliari, mentre l'esterno ha accusato i primi fastidi nella partita con l'Atalanta, giocata il 20 dicembre e persa 4-1 dai giallorossi.