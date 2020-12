Riparte la Primavera 1: in campo il 23 gennaio

Il calcio giovanile è pronto a ripartire. La Lega di Serie A ha diramato un comunicato con le nuove date del campionato Primavera 1 che riprenderà dal prossimo 23 gennaio. La competizione ripartirà dalla 7^ giornata inizialmente in programma il 7 novembre scorso ma non disputata a causa del blocco imposto dal COVID-19. Attualmente, in una stagione fortemente condizionata dal numero di gare non disputate, la classifica della Primavera 1 vede al primo posto la Roma con 18 punti in 6 giornate seguita dal Sassuolo a quota 10 e dalla Lazio a quota 9. Stabilite anche le date per la Coppa Italia con gli ottavi di finale che saranno in programma il 3 febbraio. Per quanto concerne la fase finale, si terrà dal 23 al 29 giugno, mentre i playout per la retrocessione in Primavera 2 si giocheranno il 23 giugno (andata) e il 29 giugno (ritorno).

IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA

Ascoli-Sampdoria

Atalanta-Cagliari

Empoli-Bologna

Genoa-Fiorentina

Inter-Torino

Juventus-Sassuolo

Lazio-Milan

Spal-Roma