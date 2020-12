Eriksen di nuovo papà, la foto su Instagram

Christian Eriksen aveva saltato l'ultimo impegno di campionato tra Verona e Inter del 23 dicembre per assistere la moglie in procinto di partorire. Con il permesso di Antonio Conte, il trequartista ex Tottenham era volato in Danimarca per restare accanto alla sua Sabrina. Proprio qualche ora fa, Eriksen ha postato sul proprio profilo Instagram la foto della sua famiglia 'allargata' in cui compare anche il suo secondogenito appena nato. Ora il danese potrà concentrarsi sul suo futuro professionale. In uscita dall'Inter, si tratta di capire in quale squadra e quale campionato giocherà nei prossimi mesi