La Roma vuole difendere l’attuale terzo posto in classifica e provare a tornare in Champions League. Gli obiettivi della squadra di Fonseca sono chiari, e l’allenatore giallorosso pensa già alla prossima partita di Serie A. Domenica 3 gennaio infatti, al rientro dalla sosta natalizia, la Roma affronterà la Sampdoria all’Olimpico per la 15^ giornata di campionato. Dall’infermeria arrivano principalmente due notizie per Fonseca. La prima è su Pedro, alle prese con un risentimento muscolare causato da un sovraccarico al flessore destro. L’ex Barcellona e Chelsea ha svolto lavoro individuale a Trigoria, e la sua presenza contro la Samp ora è in dubbio. C’è però un importante ritorno: Javier Pastore si è nuovamente allenato in gruppo. L’argentino si era operato all’anca lo scorso agosto e aveva giocato la sua ultima partita il 28 giugno contro il Milan, ora da due giorni lavora insieme ai compagni. Fonseca quando lo ha avuto a disposizione ha dimostrato di credere in lui (14 partite la scorsa stagione), e ora potrebbe risultare utile nella seconda metà di campionato. L’allenatore ha chiesto un attaccante (c’è l’ipotesi El Shaarawy, ma resta da convincere lo Shanghai Shenhua a cederlo in prestito non oneroso), e Pastore potrebbe essere una variabile offensiva in più da usare nella corsa Champions.