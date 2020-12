Fonseca vuole un attaccante: il nome è El Shaarawy

Un terzo posto che permette alla Roma di sognare in grande, o quantomeno di guardare con ottimismo al 2021. Il ritorno in Champions League, infatti, sarebbe importante sia per l’appeal del club che per le finanze. Per questo Paulo Fonseca ha chiesto un rinforzo in attacco alla proprietà, individuato in Stephan El Shaarawy. Il giocatore ha già espresso la voglia di tornare in giallorosso, ma la proprietà non vorrebbe compiere investimenti importanti e comunque preferisce profili giovani. Tiago Pinto, il nuovo direttore generale della Roma che si insedierà la settimana prossima, avrà il compito di convincere lo Shanghai Shenhua a cederlo in prestito gratuito fino al termine della stagione. Se la squadra cinese restasse invece sulla formula del prestito oneroso, l’operazione si complicherebbe molto.