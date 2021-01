L'allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita contro il Sassuolo non parla del Papu Gomez, ma dice: "Qualcuno, se ha la possibilità di andare a giocare, è giusto che lo faccia. Sul mercato esclude operazioni in entrata a gennaio: "Ma spero resti Diallo"

Col danese in più c'è esubero sulle fasce: le esigenze vanno accontentate e in questo senso in uscita bisogna chiudere il prima possibile, cosi' possiamo concentrarci sul campionato visto anche anche a gennaio si gioca ogni tre giorni".

Sassuolo, il prossimo avversario

Il campionato dell'Atalanta riparte ospitando i neroverdi: "A Bologna la squadra c'è stata, difficilmente nel calcio italiano c'è una simile differenza di prestazione: non siamo riusciti a chiudere e ci siamo fatti raggiungere - chiude Gasperini -. Si riparte dal Sassuolo, la più simile a noi in mezzo alle squadre metropolitane, con cui abbiamo una striscia molto positiva: questa settimana è stata molto utile per tutti, ci siamo allenati bene e siamo pronti a un nuovo tour de force, con la Coppa Italia e il recupero di Udine in mezzo. C'è la Champions League da fine febbraio: ci sono obiettivi da aggredire e conquistare, le pile sono molto cariche".