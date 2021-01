Convinzione e mentalità per arrivare allo scudetto, citando il Trap: cosa ne pensi?

Intanto colgo l'occasione per salutare il Trap che per me non è stato solo un allenatore ma un secondo padre; lui ha fatto cose importanti con l'Inter, con il record di punti. Non oso paragonarmi a lui perché è una persona che ha fatto la storia del calcio ma al tempo stesso spero di fare qualcosa di importante come ha fatto lui