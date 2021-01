Serie A, il calendario del prossimo turno

Serie A in campo nel giorno dell'Epifania, tutte e dieci le gare della 16^ giornata si giocano mercoledì 6 gennaio. Si parte con Cagliari-Benevento alle 12:30, poi ben sette sfide alle 15 tra cui Sampdoria-Inter. L'appuntamento più atteso in serata, con il big match tra Milan e Juventus: il programma completo del prossimo turno

Nuovamente in campo, la Serie A non si ferma: dopo i primi impegni ufficiali del 2021, il campionato prosegue con la 16^ giornata. Sarà un giorno dell'Epifania ricco di partite: tutte e dieci le sfide sono infatti in programma mercoledì 6 gennaio, a partire dal lunch match della Sardegna Arena tra Cagliari e Benevento. Alle ore 15 ben sette le gare in contemporanea. Su tutte spicca l'impegno dell'Inter a Marassi contro la Sampdoria, interessante anche la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Alle 18 sarà la volta del Napoli, che ospiterà lo Spezia, mentre la partita più attesa sarà in serata: nel posticipo, a San Siro, andrà in scena il big match tra Milan e Juventus. Ecco il programma completo del 16° turno di Serie A.