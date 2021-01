Milan

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, a Sky Sport:

"La Juventus si gioca più di noi, noi saremo comunque in testa alla classifica stasera. Non cerchiamo scuse e nemmeno alibi: sappiamo che chi scenderà in campo darà il massimo. La disponibilità dei giocatori è massima, soprattutto in caso di emergenza come farà Calabria a centrocampo. Pirlo? Lo saluto come se fosse ancora un compagno: siamo rivali, ma è mio fratello. Vincere per eliminare la Juve dalla corsa scudetto? Forse i ragazzi se lo dicono, ma serve ancora tempo per crescere in consapevolezza. Questo Milan-Juve è senza pubblico, tra i miei ricordi c'è la partecipazione di gente e tifo: è sempre calcio, ma meno emozionante. Si parla di mercato, ma diamo merito a questa squadra che non è facile da migliorare. Proveremo a farlo, sicuramente i giovani ci hanno dato credibilità"