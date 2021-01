Immediatezza

Quest'ultimo caso invece è quello del gol annullato a Ramsey: è il concetto di "immediatezza" introdotto da questa stagione per chiarire in quali casi un gol deve essere annullato per un tocco di mano ANCHE del tutto fortuito, come appunto quello del gallese. Questa norma nasce dalla considerazione che il calcio "non vuole" che un gol venga segnato o provocato da un qualsiasi tocco di mano in attacco, ed è stata chiarita nel senso che il tocco deve precedere immediatamente il gol. Nel caso di Ramsey non ci sono dubbi dal momento che il bianconero dopo il tocco di mano si rialza e segna praticamente subito.