Positivo al coronavirus, l’attaccante si scusa con il club dopo che, nei giorni scorsi, erano circolati sui social dei video che lo ritraevano a una festa in Nigeria senza mascherine: “Mi dispiace per quanto è accaduto, ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Mi scuso con la Società, il mister, i compagni e i tifosi”

Il tampone effettuato al ritorno in Italia ha certificato la sua positività al coronavirus. Victor Osimhen oggi ha deciso di scusarsi pubblicamente con la società, i compagni, l’allenatore e i tifosi perché, nei giorni scorsi, erano circolati sui social network alcuni video postati e poi rimossi da un dj, il 29 dicembre (giorno del ventiduesimo compleanno dell’attaccante nigeriano) di una festa senza mascherine né distanziamento fisico. “Mi dispiace per quanto è accaduto – ha scritto in una storia su Instagram poi rilanciata dal Napoli sul proprio account Twitter -. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento anche se li ho tanto affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla Società, al mister, alla squadra e ai tifosi”.