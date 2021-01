Inzaghi si affida al 4-3-2-1 con il tridente offensivo composto da Insigne e Caprari alle spalle di Lapadula. Pioli ritrova Kjaer e lancia Dalot sulla fascia sinistra per rimpiazzare lo squalificato Hernandez. Leao in attacco al posto di Ibra, ancora indisponibile

La chiusura del 2020 è stata decisamente positiva sia per il Benevento che per il Milan, che ora si affrontano per dare continuità a quando fatto prima della sosta natalizia. Entrambe le squadre, infatti, sono reduci da due vittorie consecutive. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18:00.

Benevento col tridente Insigne-Caprari-Lapadula

Inzaghi si affida alle solite certezze per affrontare il Milan. Nel 4-3-2-1, Lapadula è il vertice avanzato, con Insigne e Caprari alle sue spalle. La linea a quattro sarà composta da Letizia e Barba sugli esterni, con Tuia e Glik al centro. A centrocampo agiranno Hetemaj, Schiattarella e Improta.

BENEVENTO (4-3-2-1) probabile formazione: Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Insigne, Caprari; Lapadula.