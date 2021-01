Inter-Crotone, probabili formazioni: Vidal dal 1'

Nella prima partita del 2021 i nerazzurri ospitano i calabresi a San Siro e cercano l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Conte pronto a rilanciare Vidal dall'inizio, intoccabili difesa e attacco. Stroppa punta ancora su Messias, insieme a lui favorito Simy. Calcio d'inizio alle 12:30, diretta su Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 15^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

La Serie A torna in campo dopo la - breve - sosta natalizia e il 2021 si apre con lo scontro tra due delle squadre più in forma del campionato. Da una parte l'Inter, galvanizzata dalle ultime sette vittorie consecutive e ad un solo punto dalla vetta della classifica occupata dal Milan. Dall'altra il Crotone, che ha collezionato sette punti nelle ultime quattro giornate trovando nuova carica per la corsa salvezza. Una sfida, quella di San Siro valida per la 15^ giornata, che promette spettacolo: calcio d'inizio alle 12:30, diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La probabile formazione dell'Inter INTER Conte: "Dobbiamo continuare a essere credibili" Pochi dubbi e tante certezze per Antonio Conte, che per trovare l'ottava vittoria consecutiva in campionato e tentare l'assalto al primo posto punta ancora una volta sui giocatori più impiegati nelle ultime uscite del 2020. L'Inter, dunque, dovrebbe essere quella che si poteva immaginare: classico 3-5-2, con la notizia più importante che riguarda il probabile ritorno in campo dal primo minuto di Arturo Vidal. In mezzo, insieme al cileno, Brozovic (seppur diffidato) come vertice basso, mentre l'altra mezzala sarà Barella. Hakimi a destra, mentre Young a sinistra dovrebbe vincere il ballottaggio con Perisic. La difesa resta quella delle ultime nove partite, con Skriniar De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In attacco intoccabili Lukaku e Lautaro Martinez. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All: Conte