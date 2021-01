L'allenatore dell'Everton ha "giocato" con qualche giorno d'anticipo il big match tra Milan e Juventus: "Non sarà decisiva per lo scudetto, ma sarà importante per capire se i bianconeri saranno tornati". E poi su due suoi ex giocatori: "Non ho dubbi che Pirlo farà bene come allenatore, mentre Maldini al Milan sta facendo un grande lavoro"

