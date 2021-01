Subito dopo la partita contro la Juventus, Luca Gotti si era detto preoccupato riguardo le condizioni di Ignacio Pussetto. E, purtroppo, le sensazioni negative dell'allenatore dell'Udinese erano fondate. L'attaccante argentino classe 1995, che aveva riportato un trauma distorsivo durante la partita dell'Allianz Stadium, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato l'interessamento del legamento crociato anteriore. Pussetto verrà visitato da Mariani a Villa Stuart e certamente sarà costretto a un lungo stop. Una grave perdita per Gotti che stava puntando molto in questa stagione sull'argentino, autore già di 3 gol e 2 assist in campionato.