Non si ferma la corsa del Milan, capolista in campionato a +1 sull'Inter. Un cammino da record quello della squadra di Pioli, 37 punti dopo 15 turni come mai era successo nell'era dei tre punti. Considerando le 10 migliori partenze di sempre del club, tuttavia, c'è un Diavolo che aveva fatto meglio in Serie A. Ecco gli avvii sprint dei rossoneri tra statistiche e piazzamenti finali (dati Transfermarkt, aggiornati coi tre punti tutti i successi prima della stagione 1994/95)

