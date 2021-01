Il big match della giornata di domenica alle 20:45 affidato a Irrati (con Orsato al Var). Sampdoria-Inter, in programma mercoledì alle 15 a Valeri. Tutte le designazioni arbitrali della 16^ giornata di Serie A

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali valide per la 16^ giornata di Serie A. Ad Abbattista il match di apertura tra Cagliari e Benevento. Il big match di giornata (in programma alle 20:45) tra Milan e Juventus è stato affidato invece a Irrati (Var Orsato). A Valeri invece la sfida della seconda in classifica, l’Inter, che sarà ospite a Genova della Sampdoria. Di seguito l’elenco delle designazioni arbitrali

CAGLIARI-BENEVENTO – mercoledì 6 gennaio alle 12:30

Arbitro: Abbattista

Assistenti: Ranghetti e Miele

IV° uomo: La Penna

Var: Calvarese

Avar: Di Iorio

BOLOGNA - UDINESE – mercoledì 6 gennaio alle 15

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Lo Cicero e Di Gioia

IV° uomo: Fourneau

Var: Mazzoleni

Avar: Bindoni

CROTONE - ROMA – mercoledì 6 gennaio alle 15

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Peretti e Vono

IV° uomo: Pezzuto

Var: Pairetto

Avar: De Meo

LAZIO - FIORENTINA - mercoledì 6 gennaio alle 15.00

Arbitro: Abisso

Assistenti: Liberti e Fiore

IV° uomo: Manganiello

Var: Maresca

Avar: Carbone

SAMPDORIA - INTER - mercoledì 6 gennaio alle 15

Arbitro: Valeri

Assistenti: Passeri e Vivenzi

IV° uomo: Massa

Var: Chiffi

Avar: Paganessi

ATALANTA - PARMA - mercoledì 6 gennaio alle 15

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Tolfo e Berti

IV° uomo: Giacomelli

Var: Guida

Avar: Galetto

SASSUOLO - GENOA – mercoledì 6 gennaio alle 15

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Mastrodonato e Robilotta

IV° uomo: Giua

Var: Nasca

Avar: Meli

TORINO – H. VERONA – mercoledì 6 gennaio alle 15

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Tegoni e Tardino

IV° uomo: Pasqua

Var: Di Paolo

Avar: Fiorito

NAPOLI - SPEZIA – mercoledì 6 gennaio alle 18

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bresmes e Margani

IV° uomo: Ghersini

Var: Banti

Avar: Del Giovane

MILAN - JUVENTUS - mercoledì 6 gennaio alle 20.45

Arbitro: Irrati

Assistenti: Costanzo e Longo

IV° uomo: Doveri

Var: Orsato

Avar: Mondin