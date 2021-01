Serie A, il calendario della 16^ giornata

Per la seconda giornata consecutiva, tutte le partite si giocheranno nello stesso giorno. Si parte con Cagliari-Benevento alle 12:30, poi Roma, Inter, Atalanta e Lazio in campo alle 15. Alle 18 Napoli-Spezia e per concludere il big match tra Milan e Juve

Come domenica scorsa, tutta la Serie A scenderà in campo nello stesso giorno per la 16^ giornata di campionato, che si disputerà il 6 gennaio nel giorno dell’Epifania. Aprirà il programma l’anticipo delle 12:30 tra Cagliari e Benevento, mentre saranno ben sette le gare che si giocheranno alle 15:00. L’Inter farà visita alla Sampdoria, l’Atalanta riceverà il Parma e la Roma affronterà il Crotone allo Scida. All’Olimpico si sfidano Lazio e Fiorentina, poi ancora Bologna-Udinese, Sassuolo-Genoa e Torino-Verona. Alle 18:00 si accendono le luci dello stadio Maradona per Napoli-Spezia e per chiudere il turno il big match tra Milan e Juventus a San Siro alle 20:45.