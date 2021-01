Quando mancavano poco più di 24 ore al big match tra i bianconeri e il Milan, la Juventus ha comunicato la positività al coronavirus del l’esterno colombiano. Dovendo restare in quarantena dieci giorni, il giocatore salterà oltre alla sfida di San Siro anche quelle del 10 gennaio contro il Sassuolo e del 13 gennaio, di Coppa Italia, contro il Genoa. Il club bianconero ha disposto un altro giro di tamponi per le prossime ore

Dopo Alex Sandro, ualtra positività al Covid-19 in casa Juventus: si tratta di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano è "asintomatico" e, spiega la Juventus, "è già stato posto in isolamento". La notizia arriva a poco più di 24 ore dal big match di mercoledì sera a San Siro contro il Milan. Andrea Pirlo era sembrato preoccupato nel corso della conferenza stampa di poche ore fa e aveva parlato di un nuovo giro di tamponi in arrivo. Ora, l’allenatore bianconero dovrà reinventare la difesa. C’è l’ipotesi di vedere Demiral terzino destro come in altre occasioni. Anche perché Pirlo gioca con tre uomini dietro in fase di possesso palla e Danilo pronto a spingere a sinistra. Dybala invece ieri aveva un po' di febbre, ma oggi sta bene e ha una gran voglia di giocare. Affiancherà in attacco Cristiano Ronaldo.

Ora un altro giro di tamponi

La Juventus ha optato per un altro giro di tamponi per la serata di martedì. L’esito arriverà mercoledì mattina. Solo in quel momento partirà per Milano.